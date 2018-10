Gevangenis van Guantanamo blijft nog zeker 25 jaar open IB

17 oktober 2018

04u01

Bron: Belga 0 De gevangenis van Guantanamo, waar gevangenen opgesloten zitten die beschuldigd worden van deelname aan de aanslagen van 11 september 2001, bereidt zich voor om nog zeker 25 jaar open te blijven. We moeten "ervoor zorgen dat onze infrastructuur nog 25 jaar mee kan", zei admiraal John Ring, bevelhebber van de gemeenschappelijke speciale eenheid die de omstreden gevangenis beheert.

Nadat president Donald Trump het decreet ondertekend had dat de gevangenis openhoudt, "hebben ze ons verteld dat we daar nog zeker 25 jaar of meer zouden blijven", aldus Ring tijdens een van de bezoeken voor de pers die het Amerikaanse leger regelmatig organiseert in de Amerikaanse enclave in Cuba. Met die bezoeken wil de VS aantonen dat ze de gevangenen humaan behandelt.

Trump besliste eind januari om Guantanamo open te houden. Hij brak daarmee met het beleid van zijn voorganger Barack Obama, die herhaaldelijk probeerde om de gevangenis te sluiten.

Mensenrechtenactivisten klagen al jaren aan dat de gevangenen in Guantanamo niet berecht worden door burgerlijke rechtbanken maar door militaire commissies. Hun zaken gaan gepaard met beroepsprocedures en eindeloze vertragingen.

Jihadi's

Guantanamo ging open in 2002 vlak na de arrestatie van de eerste jihadi's tijdens de oorlog van de VS in Afghanistan. Er werden tot 780 gevangenen opgesloten. Daarvan blijven er 40 over. Jemeniet Ali al-Bahlul, een luitenant van Osama bin Laden, is tot levenslang veroordeeld. Een andere wacht zijn vonnis af, dat moet uitgesproken worden in de zomer van 2019.

Zesentwintig gevangenen worden te gevaarlijk geacht voor vrijlating. Van de overige twaalf oordeelden de militaire commissies dat er vijf naar een derde land kunnen overgebracht worden. Zeven anderen hebben een proces dat lopende is.