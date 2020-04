Gevangenis in Miami telt meer dan 150 besmettingen onder gedetineerden jv

27 april 2020

18u30

Bron: DPA 0 In een gevangenis in Miami-Dade hebben minstens 159 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten.

Afgelopen week klonk het nog dat in drie gevangenissen in Miami-Dade in totaal 59 besmettingen vastgesteld waren. De hoge toename kan ermee te maken hebben dat er op grotere schaal getest wordt. Bij meer dan 700 gedetineerden, met of zonder coronaverschijnselen, werd intussen een test afgenomen.

In het Metro West Detention Center, met 159 gevallen dus hard getroffen, zitten ongeveer 400 gevangenen in quarantaine. Zestien leden van het personeel testten er positief.



In de hele Verenigde Staten loert het gevaar voor een corona-uitbraak in talloze drukbevolkte gevangenissen om de hoek. In het Rikers Island Detention Complex in New York liepen bijvoorbeeld meer dan 700 gedetineerden en stafleden het virus op.