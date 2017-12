Gevangenen weten te ontsnappen uit gevangenis Berlijn door gat in de muur SI ADN

15u01

Bron: ANP 1 EPA Vier gedetineerden zijn er vandaag in Berlijn in geslaagd om te ontsnappen door een gat te maken in de muur van de gevangenis . Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en verdwenen spoorloos. De ontsnapping werd vastgelegd door bewakingscamera's.

De vier braken een stuk beton uit de muur tussen twee ventilatieschachten in een verwarmingsruimte, aldus de Duitse justitie. Ze waren deze ochtend aan hun dienst in een werkplaats begonnen maar daar stiekem weggelopen om met behulp van gereedschap het gat te maken. Of zij hulp van buiten de gevangenis kregen, is niet duidelijk. Volgens de gevangenis was het een heel snelle actie van de gevangenen en stonden zij binnen drie minuten buiten. Het duurde echter een half uur voordat het alarm afging.

De gevangenen, tussen de 27 en 38 jaar, zaten vast voor onder andere diefstal, afpersing met beroving en toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Drie van de ontsnapten zouden volgend jaar op vrije voeten komen.

EPA

AP