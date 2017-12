Gevangenen weten te ontsnappen door gat in de muur SI

De Justizvollzugsanstalt Ploetzensee gevangenis in Berlijn. Vier gedetineerden zijn er vandaag in Berlijn in geslaagd om te ontsnappen door een gat te maken in de muur van de gevangenis . Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en verdwenen spoorloos.

De vier braken een stuk beton uit de muur tussen twee ventilatieschachten, aldus de Duitse justitie. Waarvoor de vier in de gevangenis zaten is niet bekendgemaakt.

Ze waren donderdagochtend aan hun dienst in een werkplaats begonnen toen ze stiekem wegliepen om het gat te maken. Of zij hulp van buiten de gevangenis kregen, is niet duidelijk.