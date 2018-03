Gevangenen in Venezuela moeten ratten eten om te overleven ep

28 februari 2018

23u40

Bron: Belga 2 Ongedierte eten of omkomen van de honger, dat zijn de enige opties die Venezolaanse gevangenen tegenwoordig hebben. Hun land, dat ooit erg rijk was dankzij de productie en export van aardolie, kampt nu met een gigantische humanitaire crisis. Er is haast geen voedsel beschikbaar meer en elke dag ontvluchten duizenden burgers Venezuela vanwege de armoede.

Gevangene Alejandro Manuel Mago Coraspe (41) werd vorige week naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij ziek was geworden na het eten van dode ratten. Hij had de beestjes bij het vuilnis van de gevangenis in Bolivar gevonden. Samen met zijn lotgenoten at hij het vlees om in leven te blijven. “We hebben de ratten gekookt, maar ze waren nog rauw. Toch hebben we ervan gegeten. Ik denk dat er gif in zat, en dat verklaart waarom ik ziek ben geworden. Normaal dood ik de ratten zelf”, vertelde de man aan Venezolaanse editie van ABC News.

Na zijn opname in het ziekenhuis moest de man een operatie in het ziekenhuis Ruiz y Páez ondergaan, omdat de ratten voor een obstructie in de darmen hadden veroorzaakt.

Ondervoeding

Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie Venezuelan Penal Forum kreeg de man een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij een voertuig had gestolen. Nu vertoont hij tekenen van ernstige ondervoeding en kampt hij met ontstekingen in zijn benen en voeten.

De man heeft toegegeven dat hij regelmatig ratten en duiven eet om in leven te blijven, heel wat medegevangenen doen hetzelfde. In voorgaande rapporten van de mensenrechtenorganisatie staat dat sommige gevangen rauwe pasta met uitwerpselen te eten krijgen.

Fortelpraktijken

Venezuela verkeert momenteel in een humanitaire crisis, miljoenen mensen lijden honger en de inwoners die voldoende geld hebben verlaten het land. De toestand in de gevangenissen is dramatisch. Er zijn constant opstanden en epidemieën omdat er een tekort is aan bedden, voedsel en medicijnen.

Politieke gevangenen in Venezuela getuigen ook over folterpraktijken door de cipiers, ze spreken over het gebruik van elektroshocks en seksueel misbruik.

#BOLIVAR: Manuel Alejandro Mago Coraspe, recluso que fue operado de emergencia por comer dos ratas, permanece en Hospital Ruiz y Páez con cuadro de desnutrición. Dice tiene meses comiendo ratas por el hambre que pasa en cárcel Vista Hermosa. pic.twitter.com/SfSoi8S4eH Carlos Suniaga G.(@ CarlosSuniagaG) link

