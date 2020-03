Gevangenen in Hongkong moeten verplicht mondmaskers maken, rechtenactivisten spreken van “slavernij” YV

10 maart 2020

16u22

Bron: Reuters 0 In een gevangenis in Hongkong zijn vrouwelijke gevangenen zelfs ‘s nachts aan het werk om mondmaskers te maken. Daarvoor zouden ze amper 90 euro krijgen per maand. Activisten die opkomen voor de rechten van gevangenen spreken van “moderne slavernij”, maar dat verwerpen de autoriteiten van de gevangenissen.

De gevangenen van de Lo Wu gevangenis, in het noorden van Hongkong, zouden volgens persbureau Reuters geklaagd hebben over hun gezondheid en het lage loon dat ze verdienen. Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft de overheid van Hongkong de productie van mondmaskers verdubbeld en dat voelt de gevangenis.

Volgens een woordvoerder van de koepelorganisatie van de gevangenissen in Hongkong werken “alle mensen, die vastgehouden worden, in de nachtshift op vrijwillige basis”. De gevangenis produceert heel de dag en nacht mondmaskers. De gevangenen zouden daarvoor volgens een gevangenenrechtenactivist 800 Hongaarse dollar of zo'n 90,60 euro per maand krijgen. (Lees hieronder verder.)

Ook cipiers doen mee

De gevangenis zelf zegt dat er 100 vrouwen zes dagen per week werken, in shifts van 6 tot 10 uur en daar dus 25 tot 200 Hongaarse dollar (2,83 tot 22,65 euro) voor betaald krijgen per week, afhankelijk van hun vaardigheden. 1.200 gepensioneerde cipiers of medewerkers buiten dienst zouden ook moeten meewerken aan de maskers, deelt de overheid mee.

Wereldwijd zijn meer dan 114.000 mensen besmet en zijn er al meer dan 4.000 mensen omgekomen sinds de uitbraak in december van het coronavirus in China. Sindsdien is de vraag naar mondmaskers wereldwijd gestegen.