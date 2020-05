Gevangenen in Californië proberen zichzelf te besmetten met corona om vrij te komen Joeri Vlemings

12 mei 2020

14u15

Bron: NBC News 0 Gedetineerden in Californië blijken de valse overtuiging toegedaan dat ze vrijgelaten kunnen worden als ze besmet zijn met het coronavirus. Op videobeelden is te zien hoe een groepje gevangenen daarom probeerde om elkaar te besmetten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Enkele gevangenen dronken opzettelijk van hetzelfde flesje heet water en gaven een mondmasker door om ieder op zijn beurt door te ademen. “Als rechtstreeks gevolg van dat gedrag testten 21 mannen binnen de week positief op Covid-19", zegt Alex Villanueva, sheriff van Los Angeles County.

De alarmbellen gingen af toen er midden april een piek opdook in het aantal besmettingen bij de gedetineerden van de North County Correctional Facility in Castaic. Videobeelden van bewakingscamera’s werden herbekeken en zo kwam een en ander aan het licht. De 21 gedetineerden die positief waren, kwamen uit dezelfde groep in de videobeelden. De hele groep bestond uit een vijftigtal gevangenen.

“Blijkbaar waren gevangenen er verkeerdelijk van overtuigd dat als ze positief testten dat ze ons dan op een of andere manier konden dwingen om meer gevangenen vrij te laten uit onze instelling, maar dat gaat niet gebeuren”, aldus Villanueva.

Koorts

Door heet water te drinken wilden ze volgens de cipiers hun lichaamstemperatuur de hoogte injagen om zo koorts te simuleren. Dat ze dezelfde beker lieten rondgaan was des te opvallender omdat de gevangenen zoiets normaal nooit zouden doen. Ieder heeft er zijn eigen beker. Geen van hen bekende de opzettelijke infectiepoging.

Volgens Villanueva brachten ze niet enkel zichzelf, maar ook het gevangenispersoneel in gevaar.

De sheriff had in maart zelf aangekondigd dat sommige gevangenen vroegtijdig vrijgelaten werden door de coronacrisis en dat de politie kleinere criminelen minder snel zou opsluiten. Die operatie ging in februari al van start. Villanueva bracht het aantal misdadigers achter slot en grendel zo van 17.076 naar 11.700. Dat was nodig volgens de sheriff: “Anders waren de gevolgen catastrofaal geweest, als de pandemie in de gevangenis was doorgebroken”. Er werden 4.590 gedetineerden in quarantaine gezet, van wie 317 helemaal geïsoleerd. Er testten 357 gevangen positief , 117 zijn volledig genezen verklaard. Elke nieuwe gevangene die binnenkomt, wordt getest op Covid-19.