Gevangene uit Guantánamo Bay overgebracht naar Saoedi-Arabië IB

03 mei 2018

01u15

Bron: Belga 1 Voor het eerst sinds Donald Trump president is, hebben de Amerikanen een gevangene van Guantanamo overgeleverd aan Saoedi-Arabië. Daar zal hij de rest van zijn straf, 13 jaar cel, uitzitten.

Ahmed al-Darbi pleitte in 2014 schuldig aan deelname in plannen om aanvallen uit te voeren voor de terreurbeweging al-Qaeda. Hij stemde in om te getuigen tegen twee andere gevangenen in Guantanamo.

De laatste keer dat een gevangene uit Guantanamo werd getransfereerd, was op 19 januari vorig jaar. Dat was een dag voor Trump zijn intrek name in het Witte Huis. Er zitten volgens het Pentagon nog 40 mensen gevangen in de militaire gevangenis op Cuba.

Trumps voorganger Barack Obama wilde de omstreden gevangenis aanvankelijk laten sluiten, maar mislukte daarin. Trump liet al verstaan dat hij de gevangenis wil blijven gebruiken.