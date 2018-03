Gevangene sterft naakt op de vloer terwijl bewaking lachend toekijkt MV

17 maart 2018

15u55

Bron: NYtimes, Dailymail 0 Een video van een gevangenis in Californië toont schokkende beelden. Verschillende agenten lachen met hoe een schizofrene gevangene naakt zit vastgebonden aan een stoel en dat 46 uur lang. Op de beelden is te zien hoe de man verschillende keren zijn bewustzijn verliest en uiteindelijk sterft. Opgelet: de video bevat schokkende beelden.

Vrijdag werd een video vrijgegeven waarop beelden te zien zijn van de dood van Andrew Holland op 22 januari 2017. De schizofrene man werd eerst 46 uur lang naakt aan een stoel vastgebonden en daarna gewoon weer op de grond van zijn cel geplaatst. Daar keek de bewaking lachend toe hoe Holland het leven liet. Wade Horton, Administrative Officer in de gevangenis, noemde de beelden 'extreem pijnlijk'.

In de video is te zien hoe de bewakers de cel af en toe binnenkomen om de armen en benen van Holland te bewegen en hem eten en drinken te geven. Holland zat 46 uur lang, naakt vastgebonden in zijn eigen uitwerpselen.

Spottend

Op een bepaald moment wordt Holland van de stoel losgemaakt en naar een andere cel gebracht, de beelden tonen dat Holland naakt op de grond van zijn cel zit, bedekt met een deken. Wanneer hij probeert recht te staan, zakt hij in elkaar en verliest hij het bewustzijn. Enkele bewakers en verplegers komen de cel in en proberen hem weer bij bewustzijn te brengen, terwijl andere gewoon in de cel staan en met de situatie lachen.

"We hadden gehoopt dat zijn leven beter zou worden, maar op 22 januari stierf onze zoon Andrew een brutale en pijnlijke dood in de handen van de bewakers in de San Luis Obispo County Jail" vertelde de moeder aan enkele journalisten vorig jaar.