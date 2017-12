Gevangene steekt ogen uit nadat gevangenis hem psychologische hulp ontzegt LVA

05u03

Bron: The Guardian 0 Thinkstock De 31-jarige Ryan Partridge uit de Amerikaanse staat Colorado heeft de gevangenis van Boulder aangeklaagd. Toen hij daar in 2016 zijn straf voor enkele kleinere misdrijven uitzat, werd zijn geestelijke gezondheid door de bewakers en directie volledig genegeerd. Het gebrek aan psychologische bijstand dreef hem na meerdere zelfmoordpogingen uiteindelijk tot een wanhoopsdaad. De man stak zijn ogen uit en is sindsdien blind.

Met de rechtszaak wil hij verandering teweegbrengen, zowel voor mensen met psychische problemen als voor gedetineerden, zei Partridge aan The Guardian. De man, die sinds enkele jaren lijdt aan schizofrene psychoses, vertelt hoe de eenzaamheid in de cel en het fysieke geweld in de gevangenissen zijn geestesziekte verergerden.

Volgens de gerechtsdocumenten kreeg Partridge begin 2016 zijn eerste psychose in de gevangenis van Boulder. Hij sloeg toen met zijn hoofd tot bloedens toe op een toilet. Hoewel hij een sociaal werker had verteld dat hij met zelfmoordgedachten kampte, stuurde de bewaking hem na een gelijkaardig incident in maart 2016 naar de isolatiecel nadat ze hem hadden geslagen en getaserd.

"Parachute Partridge"

Op 1 november deed Partridge een eerste poging tot zelfmoord. Hij sprong van de tweede verdieping in de gevangenis met zijn hoofd eerst naar beneden. Hij brak daarbij enkele ruggenwervels. Een maand later probeerde hij dat opnieuw, maar werd toen tegengehouden door de bewaking, die hem de bijnaam "Parachute Partridge" gaf.

Nog steeds werd besloten dat Partridge geen gevaar vormde voor zichzelf, maar gewoon op zoek was naar aandacht.

Zijn geestelijke gezondheid verslechterde alleen maar. Stilaan werd de man waanzinnig. Zelfs een oproep van de rechtbank en smeekbedes van zijn ouders om hem te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis deed de directie van de gevangenis niet van mening veranderen. "Ik zal nooit het gevoel vergeten te weten dat mijn zoon wordt misbruikt en gemarteld en dat ik niets kan doen om het tegen te houden", zei de vader van de gedetineerde, Richard Partridge.

Uiteindelijk stak Partridge in december 2016 zijn ogen uit met zijn handen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden de dokters hem niet meer helpen. Hij is sindsdien blind.

Partridge leeft nu bij zijn ouders en zegt dat hij mentale gezondheid er enorm op vooruit is gegaan.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.