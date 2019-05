Gevangene overleden die 36 jaar in cel van vier vierkante meter doorbracht in de VS ttr

Bron: CNN 0 buitenland Thomas Silverstein, een beruchte Amerikaanse crimineel die vanaf 1983 in een cel van 1,8 op 2,1 meter zat, is overleden op 67-jarige leeftijd. Dat meldt CNN.

De crimineel kwam op 19-jarige leeftijd voor het eerst in aanraking met het gerecht toen hij in 1971 een gewapende overval pleegde. Hij kreeg een gevangenisstraf, maar Terrible Tommy - zoals zijn bijnaam luidt - kwam na vier jaar voorwaardelijk vrij. Kort daarop pleegde Silverstein samen met zijn vader en neef nog drie gewapende overvallen en kreeg bijgevolg een celstraf van vijftien jaar.

In de gevangenis van de Amerikaanse staat Kansas liep het opnieuw mis. Silversteins celgenoot weigerde mee te werken in het verhandelen van drugs, waarna de beruchte crimineel hem koelbloedig vermoordde. Silverstein, die door de autoriteiten werd beschouwd als een zeer gevaarlijke crimineel, werd bijgevolg overgeplaatst naar een cel in Marion in de staat Illinois. Daar hielden cipiers hem nauwlettend in het oog, maar dat bleek niet voldoende. Terrible Tommy sloeg opnieuw toe: hij stak twee gevangenen en een cipier dood.

“Levend begraven”

De man, die intussen twee keer tot een levenslange celstraf werd veroordeeld, moest zijn verdere leven doorbrengen in een cel van ongeveer vier vierkante meter. In de piepkleine ruimte was het nooit donker. De lampen branden er 24 op 24 en bewakingscamera’s hielden de crimineel voortdurend in de gaten. “Het is bijna menselijker om iemand meteen te doden dan die met opzet levend te begraven”, schreef Silverstein in 2008 in een brief aan een vriend. De gevangene maakte verschillende teke

Uiteindelijk bracht Silverstein 36 jaar van zijn leven door in een ‘isoleercel’, waarvan de laatste 14 jaar in de gevangenis van Colorado. Die staat bekend als een van de meest beveiligde gevangenissen van de VS.

Iemand opsluiten in een isoleercel was een populaire straf in de negentiende eeuw. “Maar omdat het meer slecht dan goed deed, werd zo’n straf afgebouwd”, verduidelijkt Craig Haney van de Universiteit van Californië aan CNN. Momenteel leven er zo’n 80.000 gevangenen in de VS in een isoleercel.