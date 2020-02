Gevangene doodt kindermisbruikers in cel: “Ik dacht iedereen een plezier te doen” ES

22 februari 2020

13u30

Bron: ABC30 News 178 Jonathan Watson (41), een gevangene uit Californië, bekende in een brief aan lokale media dat hij twee kindermisbruikers in de gevangenis doodsloeg. Enkele uren eerder waarschuwde hij zelf nog dat hij gewelddadig zou kunnen zijn, maar dat werd genegeerd.

De twee slachtoffers van Watson, David Bobb (48) en Graham De Luis-Conti (62), zaten beiden een levenslange straf uit voor het misbruik van een kind onder de 14 jaar.

“Iedereen een plezier doen”

Watson zit zelf een levenslange gevangenisstraf uit in het cellencomplex in Corcoran voor een moordzaak in 2009. Enkele dagen voor de aanval werd hij naar een minder streng beveiligd gedeelte van het complex overgeplaatst. Watson kwam er snel achter dat er in het complex ook veroordeelde kindermisbruikers zaten.

Amper twee uur voor de aanvallen vertelde Watson een gevangenistherapeut dat hij dringend terug moest worden overgeplaatst naar een meer beveiligd gedeelte van de gevangenis “voordat ik echt een van deze kerels vermoord,” maar de raadsman negeerde Watson’s waarschuwing en wees het overplaatsingsverzoek af.

Na de twee moorden te hebben gepleegd, ging Watson meteen naar gevangenisbewakers en gaf hij zichzelf aan. “Ik dacht dat ik hier iedereen een plezier mee zou doen”, vertelde Watson. “Aangezien ik hier levenslang zit, bevind ik mij in een unieke positie waar ik soms toegang heb tot deze mensen. Ik heb dan ook gewoon weinig te verliezen.”

“Momenteel is er een onderzoek lopende, maar daar kunnen nog geen uitspraken over gedaan worden”, zegt Dana Simas, woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Revalidatie in Californië.