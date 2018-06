Gevangene die vermoedelijk wapen aan terrorist Nice leverde dood aangetroffen in zijn cel ADN

12 juni 2018

15u04

Bron: Belga 1 Een man die verdacht werd in het onderzoek naar de aanslag in Nice (14 juli 2016) heeft zich vrijdag van het leven beroofd in de gevangenis van Fleury-Méroqis, in de buurt van Parijs. Dat is vandaag vernomen bij een gerechtelijke bron.

Het parket bevestigt dat Aleksander Hasalla dood aangetroffen is in zijn cel. Hij werd ervan beschuldigd deel uit te maken van het netwerk dat wapens heeft geleverd aan Mohamed Lahouaiej Bouhlel, die op 14 juli 2016 achter het stuur zat van de vrachtwagen die op de drukke Promenade des Anglais inreed op de menigte. Bij de aanslag vielen 86 doden.

Hasalla was officieel in verdenking gesteld van het deel uitmaken van een misdadigersbende in connectie met terreur, en voor een inbreuk op de wapenwet in connectie met terreur. Volgens bronnen bij het gerecht werd hij onder meer vervolgd voor het verkopen van een wapen. Dat wapen zou bij de dader van de aanslag terechtgekomen zijn.

Hasalla zat sinds 2016 in de cel. Hij zat niet in isolement, maar zat wel alleen in een cel. Zijn voorlopige hechtenis was begin juni verlengd, aldus het parket.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.