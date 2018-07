Gevangen tussen vuur en zee: nieuwe beelden tonen drama in Griekenland

Rob Van herck

29 juli 2018

11u27

Bron: VTM NIEUWS

Nieuwe amateurbeelden tonen hoe heikel de situatie in de Griekse kustplaats Mati was tijdens de bosbranden van afgelopen week. Er is te zien hoe mensen massaal de zee invluchten voor het vuur en daar geen kant meer op kunnen.