Gevangen IS-strijder voorspelt aanslag in Europa na dood al-Baghdadi KVE

30 oktober 2019

16u41

Bron: ABC News 0 Al-Baghdadi mag dan uitgeschakeld zijn, toch is de wereld er nu niet veiliger op geworden. “Zijn dood zal weinig verschil maken. Een aanslag in Europa is niet onwaarschijnlijk.” Dat beweert althans een IS-strijder die in een gevangenis zit in Noord-Irak en waarmee journalist Ian Pannell van ABC News kon spreken.

Muhammed Hasik toont tijdens het interview geen berouw over zijn daden als Syriëstrijder. De Bosniër minimaliseert bovendien het demoraliserend effect dat de dood van al-Baghdadi op zijn aanhangers zal hebben. Hij voorspelt een aanslag op Europese bodem.

Hasik kwam in 1994 ter wereld in Srebrenica. Naar eigen zeggen kwamen twintig familieleden om tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. Als zesjarige knaap kwam hij samen met zijn moeder als vluchteling in Duitsland aan. Tijdens zijn tienerjaren kwam hij in contact met drugs en belandde op zijn negentiende in de cel.

In augustus 2014 trok hij met ‘vrienden’ die hij in de gevangenis had leren kennen, naar Syrië. Zes maanden later stond hij opnieuw in Duitsland, maar omdat hij een celstraf vreesde vertrok hij weer naar Syrië.

Na passages in Deir ez-Zor en Raqqa, gaf hij zich in 2017 over aan Amerikaanse troepen. Nu zit de man in een gevangenis in Noord-Irak en schreeuwt tijdens het interview met journalist Ian Pannell zijn onschuld uit. “Ik was politieman. Ik deed gewoon mijn job. We pakten criminelen op”, aldus Hasik. “Ik heb genoeg van de oorlog en wil een normaal leven leiden in Duitsland.”

De gevangene, die getrouwd is en twee kinderen heeft in Duitsland, beweert dat hij klaar is met IS en de terreurorganisatie heeft afgezworen. Hij vertrouwt er dan ook op dat hij zal worden vrijgelaten: “Ik heb in mijn ogen geen enkele wet overtreden”.

Wanneer de journalist aan Hasik vraagt hoe hij zich voelt bij de aanslagen die IS in het Westen heeft gepleegd en de vele slachtoffers die er gevallen zijn, reageert hij onverschillig. “Dat was hun lotsbestemming.”

En nu is al-Baghdadi dood na een raid van Amerikaanse special forces. Maar dat zal volgens Hasik weinig verschil maken. “Dan staat er wel iemand anders op om de leiding over te nemen”, claimt hij. “Ik denk dat er nu misschien in Europa iets gaat gebeuren, omdat veel IS-aanhangers hierdoor onthutst zijn.”

Het kalifaat mag dan niet langer bestaan, maar ook dat maakt niet veel uit. “De aanhangers zijn er nog wel. Misschien wordt het allemaal nog wel erger. Het is gevaarlijker dan ooit tevoren.”

