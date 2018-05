Gevangen en gevluchte ministers in nieuwe Catalaanse regering: Madrid spreekt over "provocatie" TK TT

19 mei 2018

16u20

Bron: Belga, La Vanguardia 2 De nieuwe Catalaanse minister-president Quim Torra heeft vandaag zijn regering samengesteld. De regeringsploeg van Torra bestaat onder meer uit twee gewezen ministers die nog achter de tralies zitten en twee ministers die naar België zijn gevlucht na de Catalaanse poging tot afscheiding van Spanje.

De separatistische minister-president Torra heeft een decreet klaar met de namen van zijn regeringsploeg. Van de veertien 'consellers', zoals de ministers in Catalonië heten, zijn er twee die gevangen zitten in een cel in Madrid: Jordi Turull en Josep Rull. Twee anderen, Toni Comin en Lluis Puig, bevinden zich in ons land.

De vier hebben hun nieuw ambt aanvaard via dezelfde boodschap op Twitter. Hun advocaten hebben al de vrijlating gevraagd met het argument dat ze een uitvoerend mandaat krijgen, maar het onwaarschijnlijk dat het Spaanse gerecht daar op zal ingaan.

De vorming van die nieuwe bewindsploeg kan bovendien nog door Madrid geblokkeerd worden. De Spaanse regering behoudt namelijk de voogdij over de regio na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum van 27 oktober 2017.

Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m’honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ Jordi Turull i Negre(@ jorditurull) link

"Provocatie"

De Spaanse autoriteiten betwijfelen ook of het wettelijk is om ministerfuncties toe te kennen aan ministers die in de cel zitten of die op de vlucht zijn in het buitenland. De regering bestempelde de aanstelling van gevangen of gevluchte ministers dan ook meteen als een "provocatie". "Gisteren zei mijnheer Torra nog dat hij een dialoog wilde", klonk het in een mededeling vanuit Madrid. "Maar dat heeft nog geen 24 uur geduurd. Zijn voorstel voor de nieuwe ministers is een nieuwe provocatie aangezien verschillenden van hen op de vlucht zijn voor het gerecht of in de gevangenis zitten."

De Spaanse regering herinnert eraan dat zij "het enige orgaan is dat de benoemingen kan goedkeuren" en zegt dat ze de "leefbaarheid van de nieuwe regering" zal onderzoeken "gegeven de persoonlijke omstandigheden" van een aantal kandidaten.

"De minister-president heeft een kans gemist om zijn goede wil te tonen en terug te keren naar de normaliteit. Zijn beslissingen tonen aan dat hij een strategie van confrontatie met de staat en de meerderheid van de Catalaanse samenleving wil aanhouden."

Seguir impulsant la transformació del nostre sistema de salut, juntament amb el meu equip, és un honor que assumim amb responsabilitat, humilitat, compromís i el màxim esforç.

Gràcies MHP @QuimTorraiPla, gràcies estimat Oriol @junqueras, gràcies @Esquerra_ERC per fer-me confiança Toni Comín(@ toni_comin) link