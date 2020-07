Gevangen beer ontsnapt voor de tweede keer in Italië ISA

27 juli 2020

14u36

Bron: Belga 3 Een beer die drie maanden geleden na bijna een jaar op de vlucht werd gevat, is opnieuw ontsnapt. Dat hebben de autoriteiten in de Italiaanse provincie Trentino maandag gezegd.

Het dier, ook gekend als M49, slaagde erin om over een elektrische barrière te kruipen en door een metalen hek te breken, melden de provinciale autoriteiten. Dat de beer lang van zijn herwonnen vrijheid zal kunnen genieten is eerder onwaarschijnlijk. Hij draagt namelijk een halsband met gps-tracker, waardoor de parkwachters zijn bewegingen kunnen volgen.

Het dier is met de ontsnapping niet aan zijn proefstuk toe. Zo ging de beer in juli 2019 ook al eens op de loop. Pas eind april 2020 kon hij weer worden gevat. Toen gold het dat hij een bedreiging vormde voor mensen.



Beren zijn een bedreigde diersoort. In het kader van een door Europa gefinancierd programma werden ze in de bossen nabij Trente geherintroduceerd, waardoor ze vaker dan vroeger met mensen in contact komen.

De parkwachters in Trentino zijn overigens ook op zoek naar een vrouwtjesbeer die vorige maand twee mensen - een vader en zijn zoon - aanviel die op een bergpad aan het wandelen waren. De slachtoffers raakten gewond, maar overleefden de aanval.