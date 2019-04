Gevallen topman Carlos Ghosn haalt uit naar Nissan-managers: “Vies spelletje gespeeld” ADN

09 april 2019

10u27

Gevallen autotycoon Carlos Ghosn zegt dat zijn arrestatie in Japan is bekokstoofd door managers bij Nissan. Die speelden "een vies spelletje'' door op zijn val aan te sturen in plaats van te werken aan verbetering van de resultaten van het bedrijf, zegt de gevallen topman in een videoboodschap. Die had hij opgenomen voordat hij eind vorige week opnieuw werd opgepakt. De beelden werden vandaag vrijgegeven.

Ghosn houdt al sinds zijn arrestatie vol onschuldig te zijn. Hij wordt beschuldigd van fraude en het inzetten van bedrijfsmiddelen voor zijn eigen familie en om bijvoorbeeld schulden af te lossen.

“Verraad”

“Ik ben onschuldig, dat is mijn eerste boodschap”, zo steekt Ghosn van wal in de videoboodschap. “Dit is niet nieuw, dit hebben jullie al van mij gehoord: ik ben onschuldig voor elk van de beschuldigingen.” Ghosn zei te “hopen dat de waarheid uiteindelijk boven tafel komt”. “Dit is geen verhaal van hebzucht, of van een eenmansdictatuur. Het is een verhaal van complot, van samenzwering, van verraad.”



Volgens Ghosn speelden sommige Nissan-bestuurders “een vuil spel”, omdat ze vreesden dat in de volgende fase van de alliantie (met het Franse Renault en met Mitsubishi) de zelfstandigheid van Nissan in gevaar zou komen. Ghosn benadrukt dat hij “altijd een fervent voorstander is geweest van die zelfstandigheid”.

In de oorspronkelijke videoboodschap beschuldigde Ghosn specifieke managers bij Nissan. De namen van die managers zijn er echter achteraf uitgeknipt, volgens Ghosns advocaat vanwege de situatie waarin zijn cliënt zich bevindt.

“Eerlijk proces”

De 65-jarige leidde tot zijn arrestatie op 19 november in Tokio de grootste auto-alliantie ter wereld. Hij zat meer dan honderd dagen vast in een Japanse cel, op verdenking van financieel wangedrag. Nadien kwam hij even vrij, maar vorige week werd hij opnieuw vastgezet. Zijn advocaat zal morgen een verzoek tot vrijlating indienen.

De zestiger kijkt aan tegen een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Hij laat in de videoboodschap nog weten dat hij “vooral hoopt op een eerlijk proces”.