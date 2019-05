Gevallen extreemrechtse vicekanselier Strache (FPÖ) verkozen in Oostenrijk

tvc

27 mei 2019

16u35

Een week nadat een geruchtmakende video zijn job als Oostenrijks vicekanselier bezegelde, heeft de gevallen extreemrechtse leider Heinz-Christian Strache een zetel in het Europees Parlement in de wacht gesleept. Dat melden Oostenrijkse media maandag.

Volgens openbare zender ÖRF en persbureau APA kreeg Strache gisteren meer dan de 32.000 voorkeursstemmen die noodzakelijk zijn om een zetel in Straatsburg te veroveren. Strache was slechts lijstduwer van zijn partij FPÖ, maar hij zou niettemin meer dan 37.000 stemmen hebben gehaald.

Ondanks de video kon de FPÖ de schade beperken. De partij haalde 17,2 procent van de stemmen, goed voor drie Europese zetels

Het is onduidelijk of Strache zijn zetel ook effectief gaat opnemen. Op 18 mei moest de 49-jarige Oostenrijker opstappen als vicekanselier en partijvoorzitter nadat belastende beelden van hem waren opgedoken in Duitse media. Op een video was te zien hoe Strache tijdens een vakantie op Ibiza bereid was om openbare aanbestedingen toe te spelen aan een vrouw, die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch. In ruil zouden de Russen de grootste Oostenrijkse krant overnemen en FPÖ aan een verkiezingsoverwinning helpen.

Ondanks de video kon de FPÖ de schade beperken. De partij haalde 17,2 procent van de stemmen, goed voor drie Europese zetels. De voorbije vijf jaar beschikte FPÖ over vier zetels. Met 34,9 procent van de stemmen en zeven zetels wonnen de conservatieven van kanselier Sebastian Kurz de stembusgang. Op de tweede plaats volgden de sociaaldemocratische SPO met 23,4 procent van de stemmen en vijf zetels.

Regering Kurz weg na motie van wantrouwen

Via een motie van wantrouwen hebben SPÖ en FPÖ vandaag Sebastian Kurz aan de dijk gezet als kanselier. De twee partijen verwijten Kurz dat hij beschuldigingen van corruptie aan het adres van de vroegere vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) gebruikte om vervroegde verkiezingen uit te roepen en de FPÖ-ministers uit zijn regering te gooien om zo de volledige controle te verwerven.

Het optreden van de 32-jarige Kurz was een “schaamteloze, ongetemde en onverantwoorde machtsgreep”, zei SPÖ-voorzitter Pamela Rendi-Wagner in het parlement. De kanselier blies de coalitie van zijn ÖVP met de FPÖ op ten gevolge van de Ibiza-gate. Hij verloor daarmee de meerderheid in het parlement. Zijn overgangsregering overtuigde de oppositie niet. Hij handelde “uit eigenbelang” en stelde het staatsbelang niet voorop, stelde Rendi-Wagner.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog dat een kanselier een motie van wantrouwen niet overleeft.

Volgens de Oostenrijkse grondwet moet president Alexander Van der Bellen nu een expertenkabinet benoemen dat zal besturen tot de vervroegde parlementsverkiezingen. Die vinden in principe in september plaats.

