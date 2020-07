Gevaarlijke voortvluchtige verdachte van roofmoord op Belgisch stel in Paraguay gevat ES

19 juli 2020

20u06

Bron: Belga 4 In het Paraguyaanse Lambaré is zaterdag een gevaarlijke en voortvluchtige verdachte van roofmoord op een Belgisch echtpaar tien jaar geleden gearresteerd, zo hebben media in het Zuid-Amerikaanse land zondag gemeld.

Het gaat om de dertigjarige Cristian De Los Santos Méndez Ramírez. Twee jaar geleden kon hij ontkomen vlak voor hij de cel inging.

Een bende, die het gemunt had op buitenlanders en die onder leiding stond van Julian Vallar, overviel op 3 maart 2010 de boerderij "Don Juan" in het zuidelijke district Piribebuy. Daar zaten toen het Brussels stel Jacques Grauls (66) en diens vrouw Marcella Thoelen (78) te eten. Bij een vuurgevecht kwamen beiden om. Het koppel woonde al enkele jaren in Paraguay.

Net als andere bendeleden werd Mendez opgepakt en later wegens het doden van beide Belgen veroordeeld. Op 1 augustus 2018 kon hij echter voor zijn inhechtenisneming ontkomen tijdens een gesprek met zijn psychologe in het Justitiepaleis.



