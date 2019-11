Gevaarlijke Merapi-vulkaan op eiland Java spuwt as zowat een kilometer in de lucht ADN

17 november 2019

17u48

Bron: Belga 0 Op het Indonesische eiland Java is vulkaan Merapi actief. Vanochtend spuwde de vulkaan een aszuil van zowat een kilometer in de lucht, zo heeft het nationaal rampenbeschermingscentrum bekendgemaakt.

De aswolk beweegt zich naar het westen. Over delen van de nabijgelegen Banyubiru Dukun ligt een dunne aslaag. De zone in een straal van drie kilometer rond de krater is verboden gebied, aldus een woordvoerder van de lokale verantwoordelijken. De omwonenden wordt voorzichtigheid aangeraden: er bestaat gevaar voor asneerslag, hete wolken en explosies.

Java is het dichtstbewoonde eiland van Indonesië. Een vorige uitbraak van de Merapi stamt uit 2010. Meer dan driehonderd mensen kwamen toen bij meerdere uitbarstingen om het leven en 60.000 inwoners verloren hun woonst.



De circa 2.900 meter hoge Merapi is slechts een van zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de 'Pacific Ring of Fire', de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

