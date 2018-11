Gevaarlijke darmbacterie gevonden op elk getest touchscreen bij McDonald's Ellen den Hollander

29 november 2018

12u28

Bron: AD.nl 36 Een hamburger bestellen via een touchscreen bij McDonald's? Grote kans dat op het scherm darmbacteriën zitten. Bij een test die in het Verenigd Koninkrijk werd gedaan, bleek op elk scherm E.colibacteriën te zitten.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Britse Metro, dat acht vestigingen met schermen bezocht. Bij elk van de bestelautomaten, zes in Londen en twee in Birmingham, werd een monster genomen.



In het artikel spreekt microbioloog Paul Matawele van de London Metropolitan University zijn verwondering uit. “We zijn allemaal verbaasd hoeveel darm- en ontlastingsbacteriën zijn gevonden op de touchscreenmachines. Deze bacteriën veroorzaken infecties die mensen in ziekenhuizen opdoen.”

Besmettelijk

Bij een van de schermen vonden de onderzoekers stafylokokken, die bloedvergiftiging en het Toxic Shock Syndrome kunnen veroorzaken. “Het ontdekken van stafylokokken op deze apparaten is verontrustend omdat de ziekte die ze veroorzaken zo besmettelijk is. Het begint rond de neus en als mensen dan hun neus aanraken met hun vingers komt het op het touchscreen terecht. Dan krijgt iemand anders het en als ze een wondje hebben dan kan dat gevaarlijk zijn.” Het probleem is ook dat deze bacterie resistent aan het worden is voor antibiotica.

Het ontdekken van stafylokokken op deze apparaten is verontrustend omdat het zo besmettelijk is Paul Matawele

Er komen steeds meer touchscreens bij en volgens de microbioloog moeten mensen zich realiseren dat ze niet moeten eten als ze zo'n scherm hebben aangeraakt. Het is onhygiënisch en kan ziekten verspreiden.



McDonald’s maakt de schermen schoon met desinfecteermiddel maar Matawele vermoedt dat het middel mogelijk niet sterk genoeg is.