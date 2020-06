Gevaarlijke cocktail met hoestsiroop in opmars in Nederland Amber de Jong

26 juni 2020

22u37

Bron: AD.nl 1 De Nederlandse politie waarschuwt voor de opkomst van een nieuwe trend onder jongeren: het mixen van hoestdrank met frisdrank voor consumptie op bijvoorbeeld feestjes. Het lijkt onschuldig maar het drinken ervan kan dodelijke gevolgen hebben.

Purple lean, purp, sizzurp of lean syrup, zo wordt het drankje wel genoemd. De roze, paarse mixdrank kwam al in 2016 aanwaaien vanuit de Verenigde Staten als ‘onschuldige’ cocktail en in heel Europa werd er door de politie direct al gewaarschuwd voor de gevolgen. Recent kwam het weer onder de aandacht door een Facebookpost van de politie in Waalwijk (in de aan ons land grenzende provincie Noord-Brabant), die een stijgende trend van consumptie en verkoop zag onder jongeren.

Dodelijke gevolgen

Het drankje bestaat uit frisdrank, meestal Sprite of Cola, dat wordt gemengd met hoestsiroop die codeïne en promethazine bevat. Vaak worden er ook winegums aan toegevoegd om het extra zoet te maken. Omdat er geen alcohol in zit lijkt het veilig en jongeren denken vaak ook dat het dat is omdat het zo zoet smaakt. Maar codeïne valt onder de opiaten en is in werkelijkheid een pijnstiller die onder verdovende middelen valt, staat in de Facebookpost.



Het drinken van dit mixdrankje zorgt ook voor een sloom en euforisch gevoel, net zoals bij het plaatsen van een verdoving voor het trekken van verstandskiezen of als je net wakker wordt uit een narcose. Als je te veel van het goedje zou drinken zou je dus ook aan een overdosis verdovende middelen kunnen sterven.

Hoestdrankverslaving

Het mengen van de hoestdrank en het drinken ervan in overmaat staat gelijk aan gebruik van andere verdovende middelen. De codeïne en promethazine zorgen voor een onderdrukte ademhaling en het negatief beïnvloeden van andere lichamelijke functies. In Nederland wordt hoestdrank waarin beide stoffen zitten niet meer voorgeschreven. Hoge doseringen van zowel codeïne als promthazine, wat gebeurt bij het mixen en drinken van deze stoffen, kan zelfs tot een ademhalingsstilstand leiden, een verhoogde kans op hersenbloedingen of -infarct geven en je organen kunnen er schade door oplopen. Daarnaast heb je ook last van ontwenningsverschijnselen als je er mee stopt, want de stoffen werken verslavend.

Strafblad

Door al deze bijwerkingen is dergelijke hoestdrank niet in de winkel verkrijgbaar. Producten met codeïne en promethazine zijn wel los van elkaar op voorschrift van de huisarts verkrijgbaar. In de Verenigde Staten zijn dit soort hoestdranken wel makkelijk verkrijgbaar. In ziekenhuizen is men nu al alert op jongeren die onder invloed van purple lean kunnen zijn die klachten hebben als slaperigheid, opvallende nervositeit, waangedachten en ernstige verwarring. Ook worden apothekers gewaarschuwd om meer op te letten bij de verkoop van deze stoffen.



De politie in Waalwijk laat in ieder geval weten dat als je met de drank opgepakt wordt het ook op je strafblad verschijnt. Het gebruik is namelijk strafbaar onder de opiumwet.

Op Instagram zijn recente berichten onder de hashtag purple lean verwijderd of momenteel verborgen omdat ze gerapporteerd zijn en de communityrichtlijnen van Instagram schenden. De verkoop van geneesmiddelen, wel of niet op voorschrift, is namelijk verboden op Instagram. De promotie hiervan dus ook.