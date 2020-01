Gevaarlijke bombrieven verstuurd naar bedrijven in Nederland kv

02 januari 2020

19u08

Bron: Belga, AD 29 De afgelopen dagen zijn meerder bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Op één van de locaties is een ernstig beschadigde brief aangetroffen, meldt het Nederlandse AD. Recherche-onderzoek moet uitwijzen wat daarvan precies de oorzaak is.

De brieven werden bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Ook het hoofdkantoor van het Centraal Invorderingsbureau (CIB) in Rotterdam kreeg vandaag een brief.

De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. Op de brieven stond het CIB telkens als afzender vermeld, maar uit onderzoek van de recherche blijkt dat het incassobureau niet bij de zaak betrokken is. De politie waarschuwt mensen die een brief krijgen met een verdikking erin en waar een sticker met het logo van het CIB op is geplakt, die niet te openen.



Niels de Peuter van het CIB zegt “geschrokken” te zijn over wat er is gebeurd. Hij wil verder niet inhoudelijk op de zaak reageren. Volgens hem probeert de politie “met man en macht” om de dader op te sporen. Waarom juist zijn bedrijf betrokken raakt bij deze zaak, kan hij in het belang van het politie-onderzoek niet zeggen.Evenmin of de getroffen bedrijven ook klant zijn bij CIB.

Meest waarschijnlijk op dit moment is dat het gaat om afpersing, meldt het AD. Van een terreurdaad lijkt geen sprake.

De bombrieven worden verder onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het onderzoek zijn ook specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) betrokken.