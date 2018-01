Gevaarlijk filmpje toont hoe studente volledige fles Jägermeister in één keer leegdrinkt KVDS

31 januari 2018

17u03

17

Op Instagram is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een Canadese universiteitsstudente een volledige fles Jägermeister van 700 milliliter ad fundum leegdrinkt. De drank heeft een alcoholpercentage van 35 procent en als het filmpje authentiek is, maakt het de stunt levensgevaarlijk. Het kan leiden tot meer dan 4 promille alcohol in het bloed, wat een vertraagde ademhaling en polsslag, coma en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Carley Sutton deed er minder dan 20 seconden over en dronk er daarna nog een blikje Red Bull achteraan, door een gat in de zijkant. Wat er daarna met haar gebeurde is niet duidelijk.