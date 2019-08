Gevaar voor dambreuk in Engels dorp geweken: 6.500 bewoners mogen terug naar huis HR

07 augustus 2019

15u49

Bron: ANP 0 Buitenland De 6500 bewoners van het Engelse dorp Whaley Bridge mogen na een week weer terug naar huis. Dat meldt de politie van Derbyshire. De dam bij het Toddbrook-reservoir was kapot en leek door te breken, maar dat gevaar is geweken.

Volgens de politie is er genoeg water weggepompt uit het reservoir, waardoor de kans op een overstroming genoeg is afgenomen om de mensen naar huis te sturen. Sinds afgelopen donderdag is het dorp leeg en zijn de toegangswegen afgesloten door wegblokkades.

Politieagenten gaan de inwoners helpen terug te gaan naar huis. De komende week zijn er extra agenten op straat in Whaley Bridge om de inwoners van het dorp bij te staan.

Door de hevige regenval eind juli was het reservoir volgelopen. Normaal gesproken wordt overtollig water afgevoerd naar de rivier Goyt, maar door de regen trad die al uit de oevers.