Getuigen vertellen over gruwelijke schietpartij: “Ik verstopte me onder een bank en kon alleen maar hopen dat ik het zou overleven” IVI

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn zeker veertig doden gevallen. Tientallen anderen zijn gewond geraakt. Een getuige passeerde de dader vlak voor hij met een machinegeweer de moskee binnen stapte. “Hij keek me aan maar zei niets. En dan begon hij iedereen één voor één dood te schieten.” Een andere getuige kon zich verstoppen onder een bank: “Ik kon alleen maar hopen dat ik het zou overleven”.