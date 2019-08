Getuigen over aanslag El Paso: “Ik was zo bezorgd over al die kinderen, man” ADN

04 augustus 2019

10u57

Bron: CNN, KTSM, NBC News 12 Bij de schietpartij in een winkelcentrum van Walmart in El Paso, een stad in Texas aan de grens met Mexico, zijn twintig mensen omgekomen. Nog eens 26 anderen raakten gewond. Getuigen doen nu hun relaas over het engste moment uit hun hele leven.

Oud-militair Glendon Oakley, die in de Footlocker van het winkelcentrum stond toen de hel losbarstte, ging in reddingsmodus. Hij had eerst niet door dat er écht een schietpartij gaande was. “Er kwam een jong kind binnenlopen die riep dat er een schutter was in de Walmart”, aldus Glen aan CNN. Niemand geloofde het en ook Glen bleef shoppen. Tot hij plots zelf de kogelregen hoorde.

Hij verklaart dat hij zijn wettelijk toegestane wapen bovenhaalde en begon te spurten. Maar onderweg in het shoppingcentrum zag hij verschillende kinderen. Zonder hun ouders. Bang en alleen. “Er stonden echt een heleboel kinderen alleen”, vertelt hij. En dus wist hij wat hij moest doen. Hij probeerde zoveel mogelijk kindjes op te pakken. Hij kreeg er uiteindelijk drie mee naar buiten, andere kinderen waren zo angstig dat ze weer uit zijn greep kronkelden. “Ik was zo bezorgd over die kinderen, man.”



Onderweg zag Glen dat een andere man hetzelfde als hem deed. “Ik denk dat hij er ook drie heeft buiten gekregen”, zegt hij. “Toen we buiten waren, dacht één van de agenten even dat ik misschien de schutter was. En dus liet ik mijn bewijs van wapendracht zien. Ik probeerde gewoon die kinderen buiten te krijgen.”

This guy in El Paso, Tx who was at the mall during the shooting is a hero. He tried saving the children and that is all that he cared about. Bless this man. 🙏🏻💕#ElPasoShooting #GunControlNow #Hero pic.twitter.com/zAa1yc7Ptm Stephanie B(@ Failsatmom) link

Kianna Long was met haar man Kendall in de Walmart. “Iedereen begon te panikeren, ze schreeuwden dat er een schutter was”, vertelt Kianna aan Reuters. “Sommigen lieten zich op de grond vallen, anderen begonnen zo laag mogelijk tegen de grond te lopen.” Haar echtgenoot Kendall voegt toe dat het pure chaos was. “Die schutter was duidelijk uit op bloed. Al lopend hoorden we de schoten toenemen. Pop, pop, pop, pop, ... Het leek wel alsof hij sneller begon te schieten omdat de mensen aan het weglopen waren.”

Het koppel raakte uiteindelijk veilig buiten. De twee verstopten zich samen met anderen in opslagcontainers tot er hulp kwam.

Kianna Long and husband

Kendall Long we’re both inside the Walmart when the shooting started. They were in the freezer section and ran outside and hid inside storage containers with other people until helped arrived. #ElPaso pic.twitter.com/NYNLKZoaMG Ivan Pierre Aguirre(@ i_p_a_1) link

Leslie, een medewerkster van Walmart, was klanten aan het helpen aan de zelfscankassa toen ze plots harde knallen hoorden. “Ik dacht eerst dat het grote dozen waren die vielen of hard op de grond werden gegooid”, vertelt ze aan KTSM. “Maar toen kwamen de geluiden dichter en dichter.” Geweerschoten.

“Ik keek naar mijn collega, zij keek naar mij. In shock en doodsbang.” En toen kwam Leslie in actie. “Ik verzamelde alle mensen die ik kon. Ik vond ook een klein meisje dat haar mama en papa kwijt was en pakte haar ook vast. Ik probeerde gewoon zoveel mogelijk mensen bijeen te krijgen als ik kon”, vertelt ze. De Texaanse kon uiteindelijk een hele groep mensen in veiligheid brengen via een nooduitgang.

Edie Hallberg verloor in de chaos haar 87-jarige moeder Angie in de Walmart. Zij vertelt tijdens een interview met Telemundo dat ze alleen maar haar moeder wil vinden. “Waar is ze? Ik moet haar vinden. Ik moet weten of ze nog leeft.”

Dadelijk meer.