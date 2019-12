Getuige wijst zakenman aan als opdrachtgever moord Maltese journaliste tvc

11 december 2019

22u08

Bron: Belga 0 Een taxichauffeur, die in het onderzoek naar de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia wordt beschouwd als tussenpersoon, heeft de zakenman Yorgen Fenech als zijn opdrachtgever aangewezen. De taxichauffeur, Melvin Theuma, heeft alleen met Fenech te maken gehad, zo verklaarde hij vandaag voor de rechtbank in de Maltese hoofdstad Valletta. De zakenman zou hem gevraagd hebben een huurmoordenaar te zoeken.

De schatrijke zakenman Yorgan Fenech wordt al langer beschouwd als de spilfiguur in het onderzoek. Hij werd in november opgepakt, toen hij met zijn jacht het land wou verlaten, en aangeklaagd. Fenech zelf wijst op zijn beurt naar Keith Schembri, de voormalige stafchef van premier Joseph Muscat.

Caruana Galizia was een onderzoeksjournaliste die corruptie bij de regering had blootgelegd. Ze werd in oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht. Drie mannen zijn al aangeklaagd als uitvoerders van de moord.

De zaak heeft de Maltese regering aan het wankelen gebracht. Muscat beloofde in januari te zullen opstappen.

