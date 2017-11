Getuige over gewurgde militair van Amerikaanse elitetroepen: "Navy SEAL zei me dat hij hem verstikte" Joeri Vlemings

Bron: NBC News, Business Insider 0 US Army Sergeant Logan Melgar van de Amerikaanse elitetroepen werd op 4 juni gewurgd aangetroffen in de Malinese hoofdstad Bamako. De autoriteiten onderzoeken of twee Navy SEALs verantwoordelijk zijn voor de dood van Melgar. Volgens een getuige zou één van hen toegegeven hebben dat hij de 34-jarige officier had "verstikt".

Het was de New York Times die eind vorige maand voor het eerst over de zaak berichtte en zo een schokgolf onder de elitetroepen van de Navy SEAL teweegbracht. Intussen kon ook NBC News documenten uit het militair onderzoek naar het tragische incident inkijken. Blijkt dat de twee leden van de Navy SEAL zich, volgens een nieuwe getuige, beledigd voelden door Melgar en hem wilden "terugpakken".

Volgens het getuigenis van de ene SEAL was hij aan het vechten met Melgar, toen de andere SEAL om vier uur 's ochtends Melgars kamer binnenkwam in het West-Afrikaanse Mali. De drie zouden op Melgars bed terechtgekomen zijn, waarbij de volgens de SEALs dronken Melgar onderaan lag. Dat was een leugen: de officier had volgens de autopsie niet gedronken noch drugs gepakt. Toen de SEALs weer opstonden, zagen ze dat Melgar niet meer ademde. Ze probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren, beweerden ze.

Ducttape

Maar een derde getuige zei dat een aantal militairen boos was op Melgar en dat ze hem wilden "terugpakken", omdat hij "hen opzettelijk probeerde te ontwijken toen hij naar een feestje reed". Na de dood van Melgar had een van de SEALs, volgens de getuige, aan hem ook toegegeven dat hij hem had verstikt. Er zou ducttape aan te pas gekomen zijn en mogelijk waren er nog meer daders dan de twee SEALs. Over de plakband zeiden die niks, uit vrees dat het incident als een ontgroening zou beschouwd worden.

Zondag bracht de Daily Beast het nieuws uit dat Melgar had ontdekt dat de SEALs geld achterhielden van een antiterreurfonds waarmee lokale informanten moesten betaald worden. Melgar zou zijn deel van de koek geweigerd hebben. Het Pentagon zei dat het geen commentaar wou geven op "speculaties".

Net voor zijn dood had Logan Melgar zijn vrouw ingelicht over twee SEALs van Team Six voor wie hij beducht was. Thuis zou hij haar het hele verhaal vertellen. Die kans kreeg de groene baret uit Texas niet.