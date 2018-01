Getuige filmt hoe Amerikaans ziekenhuis een patiënt dumpt in de vrieskou AG

11u26

Bron: CBS News 9 CBS NEWS De patiënte werd buiten het ziekenhuis in de vrieskou achtergelaten. 's Nachts liep Imamu Baraka langs een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore toen hij een patiënt tegenkwam. Ziekenhuispersoneel had de vrouw naar een bushalte gereden en in de vrieskou achtergelaten. Het enige wat ze had, was een wit operatiehemd.

De ontmoeting werd gefilmd. "Het is ongeveer 30 graden (Fahrenheit, -1° Celcius, red.) hier", zegt Baraka. "Gaat het, mevrouw? Heb je me nodig om de politie te bellen?" Baraka vraagt de patiënt herhaaldelijk om te gaan zitten. "Ik ga bellen en voor hulp zorgen."

In de Verenigde Staten wordt dit fenomeen 'patient dumping' genoemd. Het gebeurt volgens CBS News niet alleen in Baltimore. In 2007 onderzocht 60 Minutes het gebruik om dakloze patiënten te verwijderen uit ziekenhuizen in Los Angeles en hen in het centrum van de stad achter te laten.

Geen verzekering

Vaak zijn de patiënten niet verzekerd of hebben ze andere financiële problemen. Het is onduidelijk of dat in Baltimore het geval was. In een verklaring stelt het ziekenhuis, de University of Maryland Medical Center, dat ze "de schok en teleurstelling delen met velen die de video hebben bekeken. We hebben duidelijk onze opdracht bij deze patiënt niet vervuld."

De man die de video filmde belde de hulpdiensten. De patiënt werd teruggebracht naar hetzelfde ziekenhuis. Daar is nu een evaluatie gaande van wat er precies gebeurd is.