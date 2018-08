Getuige die Ivana Smit neerzette als 'feestbeest' valt door de mand Ton Voermans

17 augustus 2018

14u42

Bron: AD.nl 0 De advocaat van de familie van Ivana Smit heeft vandaag bij de coroner's court in Kuala Lumpur gehakt gemaakt van de getuigenis van Adam White. De 'feestvriend' viel door de mand met zijn verklaring over een wilde avond met Ivana en het Amerikaanse echtpaar Johnson, op een datum dat Ivana niet eens in de Maleisische hoofdstad was.

White zette haar gisteren neer als een feestbeest en sprak in zijn getuigenis ter illustratie over een wilde avond met Ivana en de Johnsons op 11 november, waarbij het drietal bijna niet van elkaar af kon blijven. Tot woede van advocaat Sankara Nair. "U liegt! Ivana was die dag niet eens in Kuala Lumpur! Ze was met haar vriendje Lukas bij haar grootouders in Penang voor de verjaardag van opa, 500 kilometer van hier. Hier zijn de tickets."



White had geen andere verklaring dan dat hij misschien de data had verwisseld. Hij moest vervolgens toegeven dat hij geen bewijzen had voor een groot deel van zijn verklaring. Wel zei hij dat hij niet met een vooropgezet plan naar de rechtbank was gekomen. "Ik sta niet aan de kant van de Johnsons."



De advocaat van de familie serveerde White echter helemaal af. Hij wees op het feit dat White op papier nog altijd moslim is, maar zich niet houdt aan de geboden. Hij maakte de handel in cryptocurrency (waarin White’s vriend Alex Johnson handelde) verdacht. En hij stelde dat White veel insinueerde maar niet kon bewijzen. Tinderdates? Had White dat gezien? Had White een van die mannen gesproken? Had hij Ivana die laatste avond drugs zien innemen? "U noemt haar een slet. Het is kwaadsprekerij, pure speculatie, die u niet kunt bewijzen, over een tiener die zich niet kan verdedigen."



Nair vroeg de rechter om de verklaring van Adam White geheel te schrappen, maar dat was volgens haar niet nodig. "Maakt u zich geen zorgen, ik weet wat ik moet geloven."

Puzzel

Voor de familie valt de puzzel steeds meer op zijn plaats. Ivana Smit is op 7 december 2017 rond 10 uur 's ochtends aan een overdosis overleden en tussen 13 en 14 uur is ze van het balkon gegooid. Nu het proces over de helft is, worden de familie Smit en hun advocaat steeds meer gesterkt in die theorie.

Wat is er gebeurd in het appartement van het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson, waar Ivana Smit na een wilde avond van het balkon zou zijn gevallen? Dat was voor de familie van het begin af aan de hamvraag. Advocaat Nair: "Vanaf het moment dat ze overleed, hebben de Johnsons nagedacht over wat ze moesten doen met het lichaam. Luna racete naar school om hun dochter weg te brengen en kwam snel terug om te zien hoe het verder moest."

De verklaring van de man van het eettentje achter het appartement dat hij tussen 13 en 14 uur een abnormaal hard geluid hoorde, en het feit dat de Johnsons vanuit de politiecel vrijuit konden bellen, sterken de Smits in die gedachte. Nair: "Als Luna 's avonds de dienstmeid kon bellen om te zeggen dat ze het appartement moest schoonmaken, dan kon ze ook al eerder andere mensen bellen om het appartement te ontdoen van sporen. Wie weet wie ze allemaal ingeschakeld hebben."

Toch durft de advocaat nog geen voorspelling te doen over de uitkomst van het proces. "Het is nog te vroeg.’’ Veel hangt af van volgende week vrijdag. Dan getuigt de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot in Kuala Lumpur. Hij vond een enorme hoeveelheid pmma (een soort xtc) in Ivana’s bloed en nauwelijks afbraakproducten. Ze moet die drugs kort voor haar dood ingenomen hebben. De dosis was zo hoog dat die potentieel dodelijk was. Ook had ze verwondingen die ze heeft opgelopen vóór haar val van 42 meter. "We houden nog een slag om de arm, want we weten niet wat de Maleisische patholoog die Ivana onderzocht gaat verklaren", zegt oom Fred Agenjo.

Vandaag zou moeder Karin getuigen hoe haar dochter iedere ochtend via FaceTime contact opnam om te vertellen dat ze oké was. De rechtsgang verloopt echter moeizaam en traag. Moeder Smit komt waarschijnlijk pas volgende week aan bod.

Uitspraak

De coroner’s court in Kuala Lumpur zal naar verwachting nog vier dagen besteden aan de zaak-Ivana Smit. Op 29 augustus is de laatste zitting gepland. Vervolgens duurt het weken of mogelijk maanden tot rechter Mahyon Binti Talib uitspraak doet. Als zij besluit dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen, kan er een internationaal aanhoudingsbevel voor de Johnsons afgegeven worden. Het echtpaar weigerde deze week te getuigen in Ivana’s zaak. Het Amerikaanse echtpaar bevindt zich vermoedelijk in de Verenigde Staten of Singapre.

Probleem is het vinden van bewijs dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Het appartement van de Johnsons staat leeg en is meerdere keren schoongemaakt. Veel bewijs is door de Maleisische politie niet goed behandeld, waardoor het niet meer bruikbaar is. Oom Fred Agenjo: "Alle blunders in het onderzoek die de eerste dagen gemaakt zijn, zijn niet meer recht te zetten. Maar dat is van later zorg."

