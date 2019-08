Getuige denkt twee moordverdachten te hebben gezien op meer dan 2.000 km van huidig zoekgebied jv

01 augustus 2019

07u46

Bron: Global News, sudbury.com 14 De Canadese politie onderzoekt een nieuwe tip van een getuige die het van drievoudige moord verdachte duo, Bryer Schmegelsky en Kam McLeod, in Kapuskasing in Ontario zou hebben gezien. Dat is op zo’n 2.300 km van het huidige zoekgebied rond Gillam in Manitoba.

De Ontario Provincial Police (OPP) zei dat een van de tientallen aangiftes die bij hen binnenliepen, ging over een “verdacht” voertuig. De OPP bevestigde dat de getuige meende de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky te hebben gezien. Volgens Global News zou de getuige de tieners gisteren rond 10u30 hebben zien rijden in een witte auto aan een wegenwerf op Highway 11 in Kapuskasing. Dat dorpje in Ontario ligt 850 km ten noorden van Toronto. De OPP onderzoekt het getuigenis.

De politie houdt al tien dagen een klopjacht op de twee tieners uit Port Alberni die verdacht worden van drie moorden in British Columbia. Ze zouden het jonge koppel Lucas Fowler en Chynna Deese hebben vermoord, en daarna ook de 64-jarige Leonard Dyck.

Onbevestigd

De politie is erg voorzichtig met de nieuwe vermeende waarneming van het moordduo en kon die niet bevestigen. De laatste keer dat McLeod en Schmegelsky zeker gezien werden, dateert nog altijd van 23 juli in Split Lake. Hun vluchtauto werd die dag uitgebrand teruggevonden in de wildernis net buiten Gillam.

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft inmiddels gezegd de middelen voor de klopjacht op McLeod en Schmegelsky terug te schroeven. De RCMP trok de ingezette legervliegtuigen al terug, nadat een gebied van 11.000 km² vanuit de lucht uitgekamd werd. Er werden ook meer dan 500 huizen doorzocht, zonder resultaat.