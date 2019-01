Getuige beschuldigt oud-president Mexico van aannemen smeergeld van El Chapo IB

15 januari 2019

23u51

Bron: The Guardian, Reuters 0 Op het proces van de Mexicaanse drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzman heeft een getuige aan de Amerikaanse autoriteiten gezegd dat de drugsbaas 100 miljoen dollar betaald heeft om de voormalige Mexicaanse president Enrique Peña Nieto om te kopen. Peña Nieto heeft altijd ontkend dat hij smeergeld heeft aangenomen van ‘El Chapo’.

De verklaring werd afgelegd door Alex Cifuentes, de secretaris van het hoofd van het Sinaloa kartel. Peña Nieto was de president van Mexico van december 2012 tot november 2018 en was daarvoor gouverneur van de staat waar Mexico Stad in ligt.

Volgens Cifuentes heeft Peña Nieto honderd miljoen dollar ontvangen en niet de 250 miljoen waar hij aanvankelijk om gevraagd had.

De oud-president heeft nog niet gereageerd op de aantijging. Aan het begin van het proces van El Chapo in november liet advocaat Jeffrey Lichtman al weten dat verschillende hooggeplaatste Mexicanen, onder wie Peña Nieto en zijn voorganger Felipe Calderón smeergeld hadden ontvangen om Ismael ‘El Mayo’ Zambada, een andere drugsbaas die nog altijd vrij rondloopt, met rust te laten.

De woordvoerder van Peña Nieto ontkende toen de “valse beschuldigingen” en Calderón reageerde via een tweet en stelde dat de opmerkingen “absoluut vals en roekeloos” waren.

‘Multi-miljardenconcern’

El Chapo werd in 2017 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In november 2018 begon het proces tegen hem. De 61-jarige ‘El Chapo’ verdiende volgens de aanklager miljarden dollars met de smokkel van drugs en andere illegale handel.

Hij moet zich verantwoorden voor zeventien aanklachten, waaronder het leiden van een misdaadorganisatie, drugshandel, ontvoering, moord en witwassen van crimineel geld. Hij wordt ervan verdacht de opperbaas te zijn van een ‘multi-miljardenconcern, een criminele multinational die drugs, geweld en ellende naar onze straten en in onze gemeenschap sluist’, aldus openbaar aanklager Sally Yates.

Guzmán heeft verschillende topadvocaten ingehuurd.