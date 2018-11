Getuige (70) ligt dagenlang dood op toilet van rechtbank Karen Van Eyken

06 november 2018

16u14

Bron: Die Welt 0 Schokkende vondst in de Duitse stad Kiel: een 70-jarige man lag drie dagen dood op het toilet van een rechtbank zonder dat iemand het had opgemerkt. Het was de bedoeling dat de man zou getuigen in een strafzaak.

De 70-jarige man stond ingepland om te getuigen op 29 oktober en werd door een bewaker in een afgesloten toiletruimte ontdekt op 1 november. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is uit de autopsie gebleken dat de getuige waarschijnlijk aan een hartaanval is overleden.

De man was opgeroepen om te getuigen tegen een gedaagde die ervan werd verdacht ‘valse’ verkeersongevallen te hebben aangegeven.

De hoorzitting werd echter geannuleerd door de rechter omdat de verdachte niet was komen opdagen. Bij het oproepen van de getuigen viel op dat ook de 70-jarige man ontbrak. Tijdens de daaropvolgende dagen werd tevergeefs geprobeerd om de man telefonisch te contacteren. Op 1 november trof iemand van de beveiliging hem aan op een afgesloten toilet.

De sanitaire ruimte werd eerder geplaagd door problemen met de waterleiding. Volgens Beate Flatow, ondervoorzitter van de rechtbank, gingen de schoonmakers er daarom wellicht vanuit dat een toilet gewoon was afgesloten door een technisch mankement en sloegen ze er verder geen acht op.

Maar het trieste incident blijft niet zonder gevolgen. “Onze veiligheidsdienst zal vanaf nu elke dag alle ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, nauwgezet controleren”, verklaarde de ondervoorzitter van de rechtbank.

