Getrouwde vader uit Alaska hoeft niet naar cel nadat hij liftster ontvoerde, verstikte tot ze bewusteloos was en aanrandde KVDS

25 september 2018

22u04

Bron: Daily Mail 7 Een Amerikaanse luchtverkeersleider (34) uit Alaska is op vrije voeten nadat hij vorig jaar een liftster ontvoerde, haar de keel dichtkneep tot ze bewusteloos was en op haar masturbeerde. Omdat dat laatste geen seksueel misdrijf is in Alaska, hoefde getrouwde vader Justin Schneider zich alleen maar te verantwoorden voor zware mishandeling en zal hij ook niet geregistreerd worden als seksuele delinquent. De zaak roept veel protest op.

De feiten gebeurden in augustus vorig jaar in de stad Anchorage. Schneider benaderde de vrouw die in een tankstation een lift zocht en bood haar aan om haar mee te nemen in zijn witte SUV. In plaats van haar naar een buitenwijk van de stad te brengen zoals afgesproken, reed hij met haar naar een bouwterrein. Daar vroeg de vader van twee kinderen de vrouw om uit te stappen en viel hij haar aan. Hij kneep haar de keel dicht en dreigde om haar te vermoorden. Volgens het verslag van de politie dacht de liftster terwijl ze bewusteloos raakte dat ze zou sterven.

Zakdoekje

Toen ze weer bij kennis kwam, trok de man net zijn broek dicht. Hij bleek op haar gemasturbeerd te hebben en bood haar een zakdoekje aan om zich proper te maken. “De man zei haar dat hij haar niet echt wilde vermoorden, maar dat hij wilde dat ze dat dacht om zijn seksuele fantasie te vervullen”, staat er in het verslag van de politie te lezen.





Het zakdoekje was een van de zaken die Schneider de das om deden. De vrouw gaf het aan de politie, net als de gegevens van zijn nummerplaat, die ze onthouden had. Schneider bleek van de plaats van de feiten recht naar zijn werk op de internationale luchthaven van Anchorage getrokken te zijn. Hij werd opgepakt, maar zijn vrouw Megan – een onderwijzeres – betaalde later de 30.000 dollar borg en daarop mocht hij thuis zijn proces afwachten met een enkelband.

Vorige week begon het proces van de man. Ondanks fel protest bood de openbare aanklager hem een deal aan. De aanklachten van ontvoering en intimidatie zouden vervallen als hij schuldig zou pleiten aan zware mishandeling, wat hij ook deed. Het masturberen op iemand tegen zijn of haar wil is immers geen seksueel misdrijf in Alaska.

Blanco strafblad

De man kreeg omdat hij nog een blanco strafblad had uiteindelijk 2 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Omdat hij al in de cel had gezeten in afwachting van zijn proces, mocht hij na de rechtszaak beschikken. De openbare aanklager vond het een goede deal omdat hij ervan overtuigd is dat de man nooit meer iets dergelijks zal doen. En omdat hij dacht dat hij de aanklacht ontvoering nooit had kunnen bewijzen omdat de liftster zélf in de auto was gestapt. De rechter noemde de uitspraak een “adembenemende afloop” en waarschuwde de man dat hij beter niet herviel. (lees hieronder verder)

Schneider verontschuldigde zich tijdens de zaak nooit bij het slachtoffer. Hij zei wel dat hij het rechtssysteem dankbaar is dat hij een jaar had gekregen om “echt aan zichzelf te werken” en “een beter mens, een betere echtgenoot en een betere vader te worden”.

De komende drie jaar hangt hem nog een jaar cel boven het hoofd als hij zich opnieuw misdraagt. Hij moet ook een behandeling volgen die normaal aan seksuele delinquenten wordt opgelegd.

Achterpoortjes

Sinds de uitspraak gingen al verscheidene stemmen op – onder meer bij onafhankelijk gouverneur Bill Walker – om de rechtspraak in Alaska te veranderen zodat er geen achterpoortjes meer zijn die seksuele delinquenten beschermen. “Ieder redelijk mens zou de verontrustende daden van meneer Schneider als een seksueel misdrijf omschrijven”, klonk het. “De wet moet worden aangepast. Want dergelijke uitspraken maken het moeilijk voor slachtoffers om hun verhaal te doen.”