Getrouwde vader (42) krijgt wind van voren voor profiel op Tinder en het is detail in achtergrond foto dat meeste afschuw opwekt KVDS

31 juli 2018

11u35 3 Er is een kleine storm ontstaan op sociale media nadat iemand een Tinderprofiel deelde van een getrouwde vader (42) uit Ierland. De man schreef daarin dat hij op zoek was naar een verzetje omdat hij alleen thuis was, maar hij had beter twee keer gekeken voor hij zijn profielfoto oplaadde.

Het was een vrouw uit Kildare in Ierland die het beeld vrijdag op Twitter zette. “Een vriendin van me kwam vanavond dit profiel tegen op Tinder”, klinkt het.

De man – die zich P noemt en op de foto alleen zijn ontblote bovenlichaam toont – vertelt dat hij getrouwd is en die avond alleen thuis zit. “Op zoek naar iemand die wil langskomen, samen een glas wijn of een biertje wil drinken en meer…”, schrijft hij. “Het spijt me dat ik geen foto van mijn gezicht deel, dat is te gevaarlijk, maar ik stuur je eentje als je interesse hebt. Ik ben van Noord-Dublin.”





Het was niet alleen het feit dat hij een getrouwde vader was dat op afkeuring werd onthaald, maar vooral een detail dat zichtbaar was in de achtergrond: een wiegje. “Extra eikel-punten voor het biezen mandje in de achtergrond”, schreef de vrouw die het beeld deelde ook op Twitter. En dat vond flink wat weerklank bij mensen die de post zagen passeren. (lees hieronder verder)

My mate came across this tinder profile tonight. Extra Douchebag points for the Moses basket in the background pic.twitter.com/iZ9u255Ksl Linda(@ Dizzydub1) link

“Zo vies. Ik hoop dat zijn vrouw het ontdekt. Ze moet zijn dood gewicht kwijtraken en verder gaan met haar leven”, reageert iemand. En ook: “Jezus, mensen zijn vreselijk, niet?”, “Dit is triestig op zo veel verschillende manieren” en “Zeg hem dat hij in therapie moet gaan en moet stoppen met het saboteren van zijn eigen leven.”

Jurk

“Ik hoop dat zijn vrouw de kamer herkent en hem een trap in zijn edele delen geeft”, zegt iemand anders. Iets wat vermoedelijk vrij vlot zal gaan, want er is naast het wiegje ook een opmerkelijke jurk in de achtergrond te zien.

“Ik vind het goed dat hij zijn trouwring uitdeed voor de foto maar de wieg vergat”, klinkt het ook. “Wow, vreselijk. Hij bedriegt dat kind in het wiegje even hard als zijn vrouw.”