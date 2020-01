Getroffen dieren Australische bosbranden krijgen buidels en dekens van overal ter wereld ttr

06 januari 2020

12u18

Creatieve vrijwilligers van overal ter wereld hebben hun breinaalden opgepakt om buideltjes en dekentjes te maken voor jonge koala's en kangoeroes die hun moeder zijn kwijtgeraakt door de verwoestende bosbranden in Australië. De hulporganisatie Animal Rescue Craft Guild deelt op sociale media vertederende foto's van de diertjes met hun nieuwe aanwinsten.

Australische dierenziekenhuizen zitten vol met koala’s, kangoeroes en andere dieren die gewond raakten of verweesd achterbleven na de dood van hun moeder. De dierenorganisatie Animal Rescue Craft Guild plaatste op sociale media een oproep om dekentjes en buideltjes te maken voor de getroffen dieren in verschillende opvangcentra, waarna mensen van overal ter wereld aan de slag gingen. De hulporganisatie meldt nu aan persbureau Reuters dat het intussen “massaal veel donaties ontving van mensen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China, Frankrijk en Duitsland”.

“Het is te gek voor woorden. De grote respons op onze oproep is geweldig”, zegt Belinda Orellana, een van de oprichtsters van Animal Rescue Craft Guild, aan Reuters. Medewerkers van de hulporganisatie deelden op sociale media foto’s van de dieren met hun nieuwe dekentjes en buideltjes. De zelfgemaakte zakjes moeten onder meer de warme buidel van hun overleden moeder vervangen.

480 miljoen dieren

Er zouden maar liefst 480 miljoen dieren omgekomen zijn bij de bosbranden die al sinds september New South Wales teisteren, zo blijkt uit een schatting van een Australisch ecoloog. In New South Wales zijn meer dan achtduizend koala’s gestorven door de bosbranden, meldde SBS News eind vorig jaar. Het zou gaan om zo’n 30 procent van het totaal aantal koalaberen in de deelstaat. Gisteren dook een video op van verbrande kangoeroes en koala’s die langs de kant van een weg liggen.

De bosbranden treffen niet alleen dieren. Er kwamen al 24 mensen om door de branden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Vandaag zijn de branden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia minder fel, doordat de temperatuur is gedaald en er wat regen valt. Veel inwoners van de regio gebruiken de verbeterde weersomstandigheden om naar veiliger oorden te trekken of om nieuwe voorraden in te slaan.

