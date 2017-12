Getipte presidentskandidate na seksueel grensoverschrijdend gedrag van partijgenoot: "Geen gradaties, het is allemáál onaanvaardbaar" Joeri Vlemings

Bron: New York Times 0 AFP Ze wordt getipt als mogelijke Democratische presidentskandidate in 2020, maar voorlopig is ze nog senator voor de staat New York. Kirsten Gillibrand nam altijd al duidelijk positie in over seksueel grensoverschrijdend gedrag, intussen óók tegen haar eigen partijgenoten. Vorige maand kreeg Bill Clinton ervan langs, gisteren nog collega-senator Al Franken.

"Als we het moeten gaan hebben over de verschillen tussen aanranding, seksuele intimidatie en ongewenste handtastelijkheden, dan voeren we de verkeerde discussie", zei Gillibrand gisteren. "We moeten een lijn trekken in het zand en zeggen dat niets daarvan oké is, dat het allemaal onaanvaardbaar is." Gillibrand, zaterdag 51, sprak die klare taal naar aanleiding van de beschuldigingen aan het adres van haar collega en partijgenoot Al Franken.

Getty Images

Gillibrand riep als eerste Franken op om zijn ontslag in te dienen. De senator kwam recent in opspraak voor ongepaste handtastelijkheden, net op het moment dat de Democraten de kop wilden zien rollen van de oerconservatieve Republikeinse Roy Moore. Die senaatskandidaat uit Alabama zou vroeger minderjarige meisjes hebben lastiggevallen.

Twee verschillende situaties, maar Gillibrand wil niet weten van gradaties in grensoverschrijdend gedrag. Ze veroordeelde het gedrag van Franken evenzeer, en ze kreeg navolging. Een twintigtal Democratische senatoren, ook mannen, schaarden zich achter haar.

Half november had Gillibrand aan The New York Times ook al gezegd dat de Democratische president Bill Clinton destijds had moeten aftreden, nadat zijn in de media breed uitgesmeerde affaire met stagiaire Monica Lewinsky was uitgekomen. Een stelling waarvoor ze kritiek oogstte, omdat ze er pas 20 jaar later mee op de proppen kwam, nu de rol van de Clintons inmiddels helemaal is uitgespeeld. Bovendien was ze zelf bevriend met de Clintons, die niet onbelangrijk voor haar carrière bleken. De politica nam in 2009 Hillary Clinton plaats in de senaat in, toen die minister werd.

Als voorvechtster voor vrouwenrechten blijft Gillibrand alvast trouw aan haar principes. "Op dit moment moeten we harde waarheden onder ogen zien of we verspelen de kans om blijvende veranderingen door te voeren", besluit ze haar Facebookpost.

REUTERS Al Franken.