Gestrande wintersporters en lawines door hevige sneeuwval Alpen Redactie

22 januari 2018

02u10

Bron: ANP/AD 0 Voor de tweede keer deze maand zijn duizenden wintersporters gestrand door de hevige sneeuwval. Het Zwitserse dorp Zermatt is nagenoeg afgesneden van de buitenwereld. Toeristen in het populaire skioord aan de voet van de Matterhorn kunnen niet meer over de weg naar huis.

Ook het treinverkeer naar Zermatt is stilgelegd en alle toegangswegen zijn dicht. Gistermiddag begon luchtvaartmaatschappij Air Zermatt een shuttle naar het vliegveld van Täsch, maar die moest vanwege het slechte weer al snel worden gestaakt.

Lawinegevaar

Zondagavond werd de zwaarste waarschuwing voor lawinegevaar gegeven. Een dertigjarige skiër kwam gisteren in het zuiden van Duitsland om het leven nadat hij onder een lawine terecht was gekomen. De man uit de Duitse deelstaat Saksen raakte in de buurt van de Geigelstein bedolven onder de sneeuw. Een 57-jarige man die bij hem was kon zichzelf bevrijden en kwam hem te hulp. Het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Door de hevige sneeuwval moesten reddingsdiensten dit weekend meermaals eropuit voor mensen in nood. Zo kon een 35-jarige man uit München op de Brünnsteinschanze gered worden, die door een lawine zo'n 200 meter was meegesleurd. Hij had meerdere botbreuken en was onderkoeld. De autoriteiten in delen van het Alpengebied waarschuwen dat de kans op lawines groot blijft.