Gestrande reizigers van Thomas Cook in Orlando kunnen gratis naar Sea World KVDS

24 september 2019

17u18 0 Klanten van Thomas Cook die door het failliet van de moedermaatschappij van de touroperator vastzitten in de Amerikaanse staat Florida en niet weten wat doen, mogen een dagje gratis naar Sea World Orlando. Dat heeft het pretpark zelf bekendgemaakt op sociale media.

Reizigers kunnen zich gewoon aan de kassa aanmelden met een bewijs dat ze hun reis boekten via Thomas Cook en een geldig paspoort. In ruil mogen ze een dag gratis genieten van de attracties en de dierenshows in het pretpark, dat bekend is van zijn spectaculaire orka- en dolfijnenshows.





Het aanbod is geldig tot maandag 30 september. “We willen gestrande reizigers, hun familie en hun vrienden graag een leuke dag samen aanbieden”, aldus nog topman Kyle Miller.