Gestorven om anderen te redden: dit is het verhaal van de brandweerman wiens dochter de wereld ontroerde

08 januari 2020

13u02

Bron: Facebook, NSW Government, News.com.au, The Guardian, 40 Ze gingen gisteren de wereld rond: de foto’s van de kleine Charlotte O’Dwyer (1,5) naast de kist van haar papa Andrew (36), met zijn brandweerhelm op haar kleine hoofdje. De Australiër kwam vorige maand om het leven toen hij als vrijwillig brandweerman onderweg was, nadat hij een hele dag strijd had gevoerd tegen oprukkende bosbranden. Dit is zijn verhaal.

Het noodlot sloeg toe op de avond van donderdag 19 december, in de buurt van het plaatsje Buxton, ten zuiden van Sydney. Het was al een lange en uitputtende dag geweest, want een hevige bosbrand in Green Wattle Creek bleef oprukken en bedreigde woningen in Buxton, Balmoral en Bargo. (lees hieronder verder)

Ook het vrijwillige brandweerkorps van Horsley Park – een buitenwijk in het westen van Sydney – was opgeroepen om hulp te bieden. Het aarzelde niet en stuurde meteen een konvooi ter plaatse. Ook Andrew O’Dwyer was erbij. Hij was al sinds 2003 bij het korps en had flink wat ervaring met het bestrijden van branden. Op de terugweg naar huis – na een lange dag blussen – ging het mis.





Toen het konvooi brandweermannen vlakbij Buxton was, werd de wagen van O’Dwyer geraakt door een omvallende boom. De klap was verschrikkelijk. Zijn auto ging over de kop en schoof van de baan af. Toen hij eindelijk tot stilstand kwam, bleken Andrew en zijn collega Geoffrey Keaton (32) het niet overleefd te hebben. Drie collega’s die achteraan in de wagen zaten, hadden meer geluk. Ze konden zichzelf bevrijden en liepen alleen verwondingen op. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht, maar waren niet in levensgevaar. (lees hieronder verder)

Brandweerkapitein Shane Fitzsimmons ging zelf bij de families van de brandweermannen langs na de vreselijke gebeurtenis. “Niet naar huis komen na een shift is een onpeilbaar verdriet en ik heb bewondering voor het begrip dat hun families en geliefden daarvoor opbrengen. Deze mannen en vrouwen, onze vrijwilligers, zijn opmerkelijk. Ze zijn gewone, alledaagse mensen zoals u en ik, die alleen maar willen helpen en beschermen. Ze willen een verschil maken in hun gemeenschap. Ze vertrekken nooit in de wetenschap dat ze misschien niet meer zullen terugkomen.”

Fitzsimmons benadrukt de samenhorigheid in het korps. “Allebei de mannen werden erg gerespecteerd”, zegt hij. “Ze waren close. Het is een korps dat erg samenhangt. Het is helemaal op de gemeenschap gericht. Ze werken samen en brengen veel tijd samen door.” (lees hieronder verder)

Dat is iets wat de nabestaanden kracht geeft, zo zegt de vrouw van Andrew. Zij blijft nu achter met hun dochtertje. “De leden van het korps zijn eigenlijk ooms en tantes voor Charlotte”, vertelt ze aan de Daily Telegraph. “Dat is ook zo voor Harvey (1,5), het zoontje van Geoffrey. Het geeft me veel troost. Ze kunnen van hen verhalen horen over hun vaders en wat voor een helden zij waren.”

Allebei de kinderen kregen ook een medaille tijdens het afscheid van hun respectievelijke vaders. Geoffrey werd vorige week begraven, Andrew dinsdag. Er was telkens een massa volk aanwezig.

Oogappel

De vader van Andrew nam zelf ook het woord tijdens de dienst voor zijn zoon. Hij vertelde dat Charlotte de “oogappel van haar papa” was en dat hij nog nooit zoiets moeilijks gedaan had als afscheid nemen van zijn zoon. “Mijn hart is gebroken, maar je hebt me echt trots gemaakt”, klonk het.

Aan het altaar lagen spullen die erg dierbaar waren voor Andrew. Zijn favoriete pet, een shirt van zijn favoriete rugbyteam Wests Tigers, een flesje bier en ook een camera, want de man was een begenadigd fotograaf.