Gestolen SUV gaat overkop en vliegt door de lucht op tegenligger

09 april 2019

Een bewakingscamera kon de crash in Tacoma, Verenigde Staten begin deze maand op beeld vastleggen. De bestuurder van een gestolen SUV raakte de controle kwijt over het stuur toen hij werd achtervolgd door de politie.

Volgens ooggetuigen in Amerikaanse media werd het voertuig in het nauw gedreven door de politie. Daarna zou de bestuurder een steen geraakt hebben en verloor hij de controle. Vervolgens vloog de SUV verschillende keren overkop en raakte hij een andere auto. De tegenligger kwam er met de schrik vanaf, de bestuurder van de gestolen SUV ligt nog in het ziekenhuis.