Gestolen mobilhome van Belgische toeristen in Italië teruggevonden

12 september 2019

22u12

De mobilhome van Belgische toeristen die afgelopen weekend nabij Napels werd gestolen terwijl de eigenaars op een terrasje zaten, is teruggevonden. "We zijn enorm blij", zegt Naomi, de dochter van eigenaars Michel en Roos uit Balen. Het voertuig was heel herkenbaar, met grote stickers van Club Brugge, maar die hebben de dieven verwijderd.

De mobilhome van Michel Kenis en Roos Dirckinck werd zondag gestolen in Pozzuoli. Hij was geparkeerd op een parking nabij de kust. Maar terwijl het koppel een wandeling maakte en iets ging drinken op een terrasje, gingen dieven ermee aan de haal. Via een oproep op Facebook probeerde dochter Naomi zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om op zoek te gaan naar de camper. Die werd bijna 8.000 keer gedeeld. Ook Italiaanse kranten schreven over de diefstal. De burgemeester van Puzzuoli wilde zelfs persoonlijk zijn excuses aanbieden aan de slachtoffers.

Dat levert nu dus ook resultaat op. “We zijn opgebeld door de man die hem gevonden heeft”, zegt Naomi. “Ergens in een veld in Italië, ik weet niet exact waar. Een vriend van ons is dan naar de politie gegaan en heeft nog eens dubbelgecheckt met het chassisnummer.”

Club Brugge

De mobilhome was erg herkenbaar, met grote stickers van Club Brugge. “Die zijn er allemaal af”, zegt Naomi. “De voorkant is zelfs groen gespoten, en de achterkant grijs. In het weekend trekken we ernaartoe. Pas dan zullen we weten wat er allemaal verdwenen is en hoe groot de schade is.”