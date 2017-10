Gestolen Belgische bus in Denemarken teruggevonden HA

De Belgische bus werd eind augustus gestolen in Kopenhagen en een zestigtal kilometer van de Deense hoofdstad teruggevonden. Op zowat 60 kilometer van de Deense hoofdstad Kopenhagen is een gestolen autobus van het Vlaamse busbedrijf Clicking TG, dat deel uitmaakt van Mandel Cars, teruggevonden. De autocar werd eind augustus gestolen in de buurt van het station van Kopenhagen. Er werd gevreesd dat er een aanslag mee zou gepleegd worden.

De autobus met 55 zitplaatsen werd eind augustus gestolen. Het bedrijf hoopte dat het voertuig alsnog zou opduiken en kreeg afgelopen weekend goed nieuws. "Via de media vernamen we dat onze bus een zestigtal kilometer verderop is teruggevonden. De politie kon ons dat vandaag bevestigen", zegt Piet Desmet, medezaakvoerder van het Izegemse bedrijf Mandel Cars.



"Mijn dag kan niet meer stuk, ook al hebben we nog geen zicht op de staat van de bus. We weten ook nog niet wanneer we erom mogen. Het onderzoek loopt nog. We weten dus ook nog niet wat er de voorbije weken met onze bus is gebeurd. Het enige wat we weten is wat we lezen in de Deense media. Er zou een Serviër zijn opgepakt, maar dat is voorlopig het enige."



De Deense media had het nieuws wijd verspreid, want er liep een denkpiste dat autobus zou gestolen zijn om er een terroristische daad mee te plegen. Dat is gelukkig dus niet het geval.

