Gestolen Banksy uit concertzaal Bataclan terug naar Frankrijk

14 juli 2020

10u53

Bron: BELGA 0 Het gestolen kunstwerk dat vorige maand werd teruggevonden in een verlaten boerderij in de zuidelijke Italiaanse regio Abruzzen , zal worden teruggegeven aan Frankrijk.

Het kunstwerk van het rouwend meisje, dat wordt toegeschreven aan de mysterieuze straatartiest Banksy, werd in 2018 geschilderd op een van de nooduitgangen van de Bataclan. Het is een eerbetoon aan de negentig slachtoffers van het bloedbad in de concertzaal van november 2015. Vorig jaar werd het kunstwerk losgezaagd en meegenomen.



Vandaag wordt het werk overhandigd tijdens een ceremonie in het Palazzo Farnese in Rome, waar de Franse ambassade in Italië is gevestigd, in aanwezigheid van ambassadeur Christian Masset en van de generaal van de Italiaanse Carabinieri-politie die belast is met de verdediging van het cultureel erfgoed.

De officiële datum en de voorwaarden van de terugkeer van het werk naar Frankrijk werden niet bekend gemaakt.

Eind juni werden in Frankrijk zes mensen gearresteerd tijdens een grote operatie onder leiding van de Parijse recherche in de Alpen en de centrale gebieden. Twee van de arrestanten worden verdacht van de roof, de vier anderen van heling.