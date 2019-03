Gestalkt gezin krijgt maandenlang - soms tot 20 keer per dag - ongevraagd bezoek van klusjesmannen en prostituees mvdb

Bron: Deseret News 0 Het begon in augustus met een takelbedrijf dat een auto op hun oprit kwam wegslepen. “Dat moet een vergissing zijn”, reageerde het gezin in het Amerikaanse Salt Lake City (Utah). Het bleek de voorbode van een hardleerse stalker die het leven van de familie Gilmore compleet overhoop haalde. Al meer dan zeven maanden krijgen ze -soms tot twintig keer per dag- ongewenst bezoek aan de voordeur. “We voelen ons gevangen in ons eigen huis.”

Dagelijks staan er allerei klusjesmannen aan de deur die ongevraagd hun diensten komen aanbieden. Of erger: de onbekende stalker stuurt midden in de nacht drugsverslaafden en prostituees op de Gilmores af. Naast rechtgeaarde loodgieters, tuinmannen, takelbedrijven en elektriciens gaat het om ex-gevangenen of regelrechte gezochte criminelen. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat de familie Gilmore een beroep op hun diensten wil doen.



Heer des huizes Walt Gilmore meent te weten wie het op hem heeft gemunt. Hij heeft tegen de persoon klacht ingediend, maar dit heeft voorlopig nog niet tot een arrestatie geleid. De schuldige zou volgens politiebronnen in de afgelegen staat Hawaï wonen. De stalker steekt duidelijk veel tijd en doet veel moeite. Hij gebruikt gespecialiseerde software waarmee mensen ontraceerbaar kunnen worden gebeld of gesms’t.



De politie schat dat alle (legale) werklui samen al voor zo’n 20.000 dollar (bijna 17.770 euro) aan inkomsten zijn mislopen. “Onlangs stonden er vier vrachtwagens van een renovatiefirma in de straat”, verklaarde Walt aan The Deseret News. “De baas had een telefoontje gekregen waarin een stem - zogezegd mijzelf - verklaarde dat de woning door problemen met de waterleiding helemaal blank stond”. Het bedrijf verzamelde meteen vier crews en trok vanuit Utah County naar de woonst, op zo’n dik uur rijden. “Ik moest hen meedelen dat er helemaal niets aan de hand was en dat ze slachtoffer van een grappenmaker waren geworden. Een financiële kater van 4.000 dollar (3.530 euro).”

Wat vaststaat, is dat Walt en zijn gezin stilaan de wanhoop nabij zijn. “We voelen ons gevangen in ons eigen huis. Mijn vrouw staat doodsangsten uit. Ik krijg veel steun van de buren, maar ook zij zien af. Als we een onbekende wagen in de straat zien, bellen we steevast de politie”. De teller op het aantal politie-interventies stond eind februari op meer dan tachtig. De afgelopen drie weken is dat aantal nog verder toegenomen.

Walt kan niet veel meer doen. Hij heeft op zijn oprit een bord geplaatst waarin hij de situatie uitlegt. Een geparkeerd politievoertuig aan het huis moet afschrikkend werken.

