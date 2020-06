Gesprekken VS en Rusland over wapenbeheersing in Wenen begonnen YV

22 juni 2020

11u28

Bron: ANP

In Wenen zijn maandag besprekingen tussen de Verenigde Staten en Rusland begonnen over wapenbeheersing. De gesprekken duren twee dagen. Beide partijen geven voorlopig weinig vrij over hun verwachtingen.

Officieel is er weinig gezegd over de onderhandelingen, maar de Amerikaanse gezant heeft duidelijk gemaakt dat de gesprekken over kernwapens gaan, onder meer ter vervanging van het nieuwe strategische wapenverminderingsverdrag (Start), dat in februari afloopt. Dat verdrag is bedoeld om het aantal kernwapens te verminderen.

“We zullen zien”, zei Marshall Billingslea, de speciale afgezant van de Verenigde Staten voor wapenbeheersing, tegen persbureau Reuters, toen hem werd gevraagd wat hij verwachtte van de gesprekken. Hij weigerde dieper in te gaan op hun inhoud. Zijn Russische gesprekspartner, vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov, was even voorzichtig en vertelde kort daarna tegen verslaggevers: “Laten we kijken, laten we kijken. We hebben altijd veel hoop.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Billingslea op maandag en dinsdag in Wenen zal zijn voor de gesprekken.

Rusland en de VS verbraken eerder dit jaar het uit 1987 stammende INF-verdrag voor de beheersing van nucleaire wapens. De VS dreigde onlangs ook het Nieuwe Start-verdrag tegen de verspreiding van strategische wapens te verscheuren. Dat verdrag uit 2010 is het laatste nog lopende wapenbeheersingsverdrag, maar moet dit jaar vernieuwd worden.