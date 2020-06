Gesprekken VS en Rusland over nucleaire wapenbeheersing lopen al na één dag met sisser af YV KV

22 juni 2020

20u38

Bron: ANP 6 Rusland en de VS hebben de gesprekken in Wenen over het redden van hun laatste grote nucleaire ontwapeningsovereenkomst al na een dag beëindigd. Voor het overleg was twee dagen uitgetrokken. “Het overleg tussen de twee landen over strategische stabiliteit is voorbij”, schreef de Russische diplomaat Michail Oeljanov vanavond op Twitter.

Beide partijen willen een verklaring afleggen. Oeljanov, de vertegenwoordiger van Rusland bij internationale organisaties in Wenen, heeft nog niet gezegd wanneer die verklaring gepland staat. De speciale afgezant van de Amerikaanse regering voor ontwapeningskwesties, Marshall Billingslea, geeft morgen een persconferentie aan over de resultaten.

Voor Rusland leidde viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov de onderhandelingen. Er was vanaf het begin geen grote hoop op een akkoord. Washington wilde Peking opnemen in een nieuw ontwapeningsverdrag om strategische kernwapens te beperken, maar dat is niet gebeurd. Het huidige Nieuwe Start-verdrag loopt over acht maanden af, op 5 februari 2021. Dan zou er voor het eerst in decennia geen verdrag zijn dat grenzen stelt aan de voorraad strategische kernwapens.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Billingslea op maandag en dinsdag in Wenen zal zijn voor de gesprekken.

Start-verdrag

Rusland en de VS verbraken eerder dit jaar het uit 1987 stammende INF-verdrag voor de beheersing van nucleaire wapens. De VS dreigde onlangs ook het Nieuwe Start-verdrag tegen de verspreiding van strategische wapens te verscheuren. Dat verdrag uit 2010 is het laatste nog lopende wapenbeheersingsverdrag, maar moet dit jaar vernieuwd worden.

Het Nieuwe Start-verdrag beperkt het aantal kernkoppen dat beide landen mogen bezitten tot maximaal 1.550 ieder. Als beide partijen daarmee instemmen, kan het met maximaal vijf jaar worden verlengd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China herhaaldelijk opgeroepen om zich bij de Verenigde Staten en Rusland te voegen in de besprekingen. China, dat naar schatting ongeveer 300 kernwapens heeft, heeft het voorstel van Trump steeds verworpen.