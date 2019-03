Gesprekken in Brussel brengen Turkije en EU geen stap dichter bij elkaar SVM

15 maart 2019

18u49

Bron: Belga 0 Vertegenwoordigers van Turkije en de Europese Unie hebben vandaag voor het eerst sinds lang officiële gesprekken gehad over hun samenwerkingsverband, maar die brachten de twee geen stap dichter bij elkaar. "De wil van de Turken om tot de EU toe te treden moet gestaafd worden door hervormingen", klonk het na afloop in Brussel.

Turkije is al meer dan twintig jaar kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie. Maar de toetredingsgesprekken zitten al jaren in het slop omdat Turkije niet aan de criteria voldoet en er volgens de EU sinds de mislukte staatsgreep in 2016 steeds verder van afwijkt. Het gaat dan onder meer over de rechtstaat, burgerrechten en persvrijheid.

"We hebben onze grote bezorgdheid over de situatie rond de rechtstaat en de mensenrechten in Turkije herhaald", zei Federica Mogherini als Europese minister van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. "We zijn ons zeer goed bewust van de littekens die de mislukte staatsgreep heeft achtergelaten en we erkennen de serieuze bezorgdheden rond veiligheid die Turkije heeft. Maar we zien ook dat de noodtoestand (die Turkije vorig jaar opgeheven heeft; nvdr) nu achter ons ligt en we hopen dat alle maatregelen die daarmee gepaard gingen ook snel tot het verleden zullen behoren."

“Uitspraken zijn onaanvaardbaar”

De Europese Unie maakt zich onder meer zorgen over een aantal gerechtelijke hervormingen, de krimpende persvrijheid en de beperkte ruimte voor demonstraties of vrije meningsuiting. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu verwierp die kritiek. "De Turkse justitie is onafhankelijk", klonk het. Hij noemde de uitspraken van Mogherini "onaanvaardbaar". Turkije wil wel nog altijd tot de EU toetreden, voegde hij er fijntjes aan toe.

De laatste vergadering van de zogenaamde Associatieraad EU-Turkije dateerde al van mei 2015. Het format bestaat al sinds 1963 en moet de samenwerking tussen beide partners bevorderen.